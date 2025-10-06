Politie achtervolgt Utrechter om rijden zonder licht, maar ontdekt vermoedelijke diefstal

Een 49-jarige man uit Utrecht is in de nacht van zondag op maandag aangehouden na een politieachtervolging door Overvecht. Agenten wilden hem eigenlijk staande houden omdat hij zonder verlichting reed, waarna de man op de vlucht sloeg. Bij zijn aanhouding bleek de aanhanger achter zijn auto vol te liggen met vermoedelijk gestolen steigermateriaal.

De verdachte reed rond 02.00 uur ‘s nachts over de A27 in de richting van Utrecht-Noord met een aanhanger vol steigermateriaal. Omdat hij zonder verlichting reed, gaven agenten hem een stopteken. De man negeerde dit bevel en ging er met hoge snelheid vandoor richting Overvecht.

Tijdens de rit kwamen de materialen in de aanhanger van de verdachte los te liggen en vielen enkele onderdelen eruit. Een geparkeerde auto raakte daardoor beschadigd. Uiteindelijk wisten agenten de bestuurder op de Miamidreef klem te rijden, waar hij werd aangehouden.

De politie onderzoekt waar de aanhanger en steigermaterialen vandaan komen. De auto en de aanhanger zijn in beslag genomen.