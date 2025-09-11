Politie-actie tegen online criminaliteit ‘groot succes’

De politie in Midden-Nederland heeft woensdag meer dan honderd acties georganiseerd om inwoners en ondernemers weerbaarder te maken tegen online criminaliteit. De actie, genaamd ‘Echt Niet Vandaag’, is volgens de politie een ‘groot succes’. In Utrecht werden diverse acties op touw gezet om inwoners te waarschuwen tegen de gevaren en risico’s van het internet.

De actie is in het leven geroepen om onder andere jongeren, minder digitaal vaardige mensen, ouderen, laaggeletterden, maar ook midden- en kleinbedrijven weerbaar te maken tegen online criminaliteit.

Op het Vredenburgplein stond bijvoorbeeld een kraam waar een digitaal wijkagent en medewerkers van Burgernet in gesprek konden gaan met bewoners over digitale criminaliteit als phishing, WhatsApp-fraude, nepwebshops en online oplichting. Zo gaven de agenten tips hoe men verdachte (online) situaties kan herkennen, en wat tweestapsverificatie is. Ook bij de ouderenstichting Oog voor Utrecht kwam de digitaal wijkagent tijdens het wekelijkse inloopmoment langs om de ouderen een workshop te geven.

In Leidsche Rijn ging een wijkagent dan weer de straat op om te flyeren en het gesprek aan te gaan met inwoners, maar ook voor jongeren werden diverse activiteiten georganiseerd, zoals gamen met politieagenten. De dag werd in de Jaarbeurs afgesloten, waarin deelnemers en de organisatie terugkeken op de actie.

Afsluitend gaf Inge Wissink, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht, een presentatie over de effectiviteit van weerbaarheidsprogramma’s onder jongeren. De politie spreekt van een groot succes, waarbij zo’n zeventig organisaties zich hebben ingezet om de weerbaarheid tegen online criminaliteit te vergroten.