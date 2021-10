Politie arresteert 25-jarige man die verdacht wordt van meerdere babbeltrucs in Utrecht

Een 25-jarige man is opgepakt omdat hij verdacht wordt van het plegen van meerdere babbeltrucs in Utrecht. De politie doet momenteel ook onderzoek naar een tweede verdachte.

Op maandag 11 oktober vond er in de Ceramstraat in de Utrechtse wijk Lombok een babbeltruc plaats. Dankzij de hulp van oplettende buurtbewoners kon de politie een 25-jarige man uit Nieuwegein arresteren.

Het vermoeden bestaat dat de man een handlanger had en dat zij meerdere babbeltrucs hebben gepleegd en daarbij dezelfde werkwijze gebruikten. Bij verschillende huizen in Utrecht werd aangebeld met dezelfde smoes. De politie heeft hier nu zeven aangiftes over binnengekregen.

Waterstanden

“Meerdere mensen zijn slachtoffer geworden van mannen die aan de deur kwamen en vertelden dat zij meteropnemers zijn van waterstanden. Helaas werden de meeste bewoners na het bezoek van de ‘monteur’ beroofd van waardevolle spullen”, aldus de politie.

Mensen die meer informatie hebben of zelf ook slachtoffer zijn geweest worden opgeroepen zich te melden.