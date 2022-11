Politie arresteert drie verdachten (17 en 20) voor mishandeling bij Vivaldiplantsoen in Utrecht

De politie heeft drie verdachten gearresteerd voor een ernstige mishandeling bij het Vivaldiplantsoen in Utrecht. Het 25-jarige slachtoffer werd in juli geschopt en geslagen met zijn longboard.

De 25-jarige man reed in de nacht van zondag 3 op maandag 4 juli naar huis op zijn longboard. Rond 01.30 uur kwam hij op het fietspad aan de Weg der Verenigde Naties drie jongens tegen, die het slachtoffer er niet langs wilden laten.

Er ontstond een woordenwisseling die uiteindelijk uitmondde in de mishandeling. Het slachtoffer werd daarbij geschopt en geslagen met zijn eigen longboard en raakte even bewusteloos. Een van de drie verdachten heeft ook de telefoon van het slachtoffer gestolen.

Bij een gebouw in de buurt hing een camera die de mishandeling gefilmd heeft. De beelden van die camera werden getoond in het opsporingsprogramma van RTV Utrecht. De verdachten werden herkend en zijn deze week aangehouden. Het gaat om twee jongens van 17 jaar en een 20-jarige man uit Utrecht.

