Politie arresteert mogelijke dealer in Vleuten; drugs, scooter, geld en telefoon in beslag genomen

De politie heeft eerder dit weekend in het Utrechtse Vleuten een mogelijke drugsdealer aangehouden. De verdovende middelen, een onbekend bedrag aan contant geld, de mobiele telefoon en de scooter van de verdachte zijn in beslag genomen.

Agenten zagen vrijdagavond in Vleuten een scooter rijden met daarop een bekende van de politie. Niet veel later werd de bestuurder staande gehouden. “Na onderzoek bleek in een verborgen vak van de scooter verdovende middelen te zitten”, schrijft de politie op sociale media.

De verdachte is vervolgens aangehouden. Daarna vonden de agenten ook nog een ‘groot’ bedrag aan contant geld en verpakkingsmateriaal voor de drugs. “Het geld, de scooter, de telefoon en de verdovende middelen zijn door ons in beslag genomen ten behoeve van het onderzoek.”