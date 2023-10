Politie arresteert mogelijke drugsdealer en doorzoekt ook woning in Utrecht

De politie heeft dit weekend een drugsdeal onderschept tijdens een controle in Utrecht. De drugsdeal vond plaats vanuit een auto en de verdachte is aangehouden.

De politie zag dat er vanuit een auto drugs werd verkocht. De eigenaar van het voertuig bleek al eerder in verband gebracht met de handel in verdovende middelen. Agenten hebben de auto aan de kant gezet op het Zandpad. In het voertuig vond de politie onder andere pony packs (dit zijn zakjes waar geregeld drugs in wordt verkocht), een zak wit poeder, contant geld en meerdere telefoons.

Op basis hiervan werd besloten ook de woning van de verdachte te doorzoeken. De politie wist te melden dat er ‘dure merkkleding’ in het huis werd gevonden. Of deze kleding via de illegale weg is verkregen is niet bekend.

De verdachte is aangehouden en de zaak is overgedragen aan de recherche. Op dit moment wordt onderzocht om welke drugs het gaat die zijn aangetroffen. Naast een strafzaak, start de politie ook een zaak via de gemeente waar een last onder dwangsom mogelijk een van de sancties is.