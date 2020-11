Politie arresteert mogelijke drugsdealers met 100.000 euro contant geld in Utrecht

De politie heeft vorige week op de Balijelaan in Utrecht twee mogelijke drugsdealers aangehouden. De twee hadden ongeveer 100.000 euro contant geld in hun auto liggen.

De politie kreeg vorige week maandag rond 10.15 uur een melding van een verdachte transactie tussen een man en twee mensen in een auto. Agenten gingen op de melding af en controleerden de auto.

In die auto lag geen drugs, maar wel 100.000 euro contant geld. Beide inzittenden, een 36-jarige man en een 37-jarige vrouw uit Den Haag, werden vervolgens aangehouden op verdenking van drugs dealen. Het geld is in beslag genomen.

De politie doet nog onderzoek naar wat er precies aan de hand is. De vrouw is inmiddels vrijgelaten, de man zit nog vast.