Politie arresteert twee broers uit Utrecht op verdenking van afpersing en bedreiging

De politie heeft woensdag in Utrecht twee broers van 21 en 23 jaar aangehouden op verdenking van bedreiging en afpersing van een 21-jarige Utrechter. Mogelijk zijn er ook nog andere mensen betrokken geweest.

De politie meldt woensdag dat er de afgelopen drie maanden veel druk op het slachtoffer werd uitgeoefend. Hij werd door de verdachten met geweld bedreigd om geld aan hen af te staan. De afpersing begon met kleine bedragen, maar dat liep uiteindelijk op tot enkele duizenden euro’s.

Het is volgens de politie mogelijk dat ook nog andere verdachten betrokken zijn geweest bij de bedreigingen en afpersing. Er wordt nog onderzocht of dat het geval is, maar de politie houdt naar eigen zeggen rekening met meerdere aanhoudingen in de toekomst.

