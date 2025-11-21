Politie arresteert twee mensen in Utrecht voor handel in lachgas

De politie heeft twee mensen in Utrecht aangehouden voor handel in lachgas. De arrestaties vonden plaats op 29 oktober en 5 november. Bij de eerste aanhouding trof de politie een opslagplaats met 182 volle lachgastanks aan. Tijdens de arrestatie van 5 november vond de politie een auto met 35 volle lachgastanks.

Beide aanhoudingen werden uitgevoerd na tips van burgers. De verdachten mogen zich volgens de politie op een later moment verantwoorden bij de rechter.

Naast de arrestaties is er op 30 oktober door een tip ook een garagebox gesloten waar lachgas werd opgeslagen. Dit deed de politie in samenwerking met de gemeente.

“Deze actie werd uitgevoerd vanuit de gezamenlijke aanpak van de politie, gemeente, OM en andere instanties van ondermijnende criminaliteit”, zegt de politie. “Dit soort gezamenlijke acties zijn belangrijk om de handel in verdovende middelen aan te pakken.”

Samen optreden tegen criminaliteit

Het gezamenlijk optrekken tegen misdaad laat volgens de politie zien dat criminaliteit niet loont. De hulp van burgers is hier volgens de politie ook belangrijk bij. “Veel onderzoeken beginnen met meldingen van buurtbewoners of anonieme tips”, aldus de politie. “Wie dus denkt onopvallend te kunnen handelen, vergist zich: vroeg of laat word je gepakt.”

De politie roept daarom op dat mensen verdachte situaties melden via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 bij Meld Misdaad Anoniem.