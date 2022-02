Politie arresteert Utrechtse telecomondernemer die verdacht wordt van witwassen

Een 55-jarige ondernemer uit De Meern is dinsdag aangehouden op verdenking van witwassen. De verdachte is eigenaar van een telecomwinkel aan de Amsterdamsestraatweg die al een tijd bij de politie in beeld was. Na de arrestatie zijn de winkel en een woning in De Meern doorzocht, waarbij 77.000 euro contant geld is gevonden.

De telecomwinkel was al een tijd bij de politie in beeld nadat uit onderzoek bleek dat er versleutelde telefoons verkocht werden. De versleuteling zorgt ervoor dat criminelen een lagere pakkans hebben bij het onderling versturen van berichten. Volgens de politie is door de verkoop een verweving tussen de boven- en onderwereld ontstaan, voor hun reden om samen met het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Witwassen

Uit het onderzoek kwam een verordening tot witwassen, waarop de politie de verdachte heeft aangehouden. De man is inmiddels in verzekering gesteld terwijl het onderzoek wordt voortgezet. Naast het geld dat bij de zoekingen werd gevonden, zijn ook meerdere gegevensdragers in beslag genomen.

De verstrengeling tussen de boven- en onderwereld bij witwassen is volgens de politie niet ongebruikelijk. Vaak worden bedrijven benaderd voor diensten als transport, opslag, financiën en het verstrekken van communicatiemiddelen. Burgers en ondernemers komen hierdoor steeds vaker in aanraking met criminaliteit en de risico’s die dat met zich meebrengt.

