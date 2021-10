Politie arresteert verdachte voor dodelijk schietincident Café de Plak in Utrecht

De politie heeft vrijdagochtend een 39-jarige verdachte gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijk schietincident bij Café de Plak op de Vleutenseweg op zaterdag 9 oktober. De verdachte zit vast en wordt verhoord.

Zaterdagavond rond 19.25 uur werd er bij café de Plak in de Utrechtse wijk Lombok geschoten. Daarbij kwam een 37-jarige man om het leven en een vrouw raakte gewond. Het was op dat moment flink druk in de horecazaak. Wat de precieze oorzaak van het schietincident was, is nog niet bekend.

De politie maakte kort na het incident bekend dat ze vermoedden wie er betrokken was bij de schietpartij. Sindsdien was er een klopjacht gaande op de verdachte. De politie onderzoekt nu de rol van de aangehouden verdachte en zegt verder in het belang van het onderzoek geen informatie te kunnen geven.