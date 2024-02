Politie arresteert vier verdachten na ernstige mishandeling op Stationsplein in Utrecht

De politie heeft zondagavond vier verdachten, onder wie het vermeende slachtoffer, aangehouden na een zware mishandeling op het Stationsplein in Utrecht. Er is nog veel onduidelijk over het incident en de politie is op zoek naar getuigen.

Bij de politie kwam zondag rond 17.30 uur een melding binnen dat er een gevecht zou zijn uitgebroken op het Stationsplein in Utrecht. Meerdere personen waren betrokken bij de mishandeling van een man. De politie hield vier mensen aan, maar het is volgens de politie nog onduidelijk wie precies welke rol heeft gehad.

De politie tast dus nog enigszins in het duister over hoe het zondagavond gegaan is, maar er is wel wat informatie bekend. Het slachtoffer zou mogelijk bestolen zijn van zijn telefoon en wilde verhaal halen bij de groep die daar verantwoordelijk voor zou zijn. De man liep op de groep af en deelde een klap uit. Vervolgens ontstond de vechtpartij, waarbij de man zwaar mishandeld werd door een groep van drie mannen.

De verdachten die zijn aangehouden zijn een 35-jarige man uit Soest, een 20-jarige man uit Bunnik, een 17-jarige jongen uit Den Haag en een 15-jarige jongen uit Woerden. Onder deze verdachten is ook het vermeende slachtoffer. Omdat dus nog veel onduidelijk is over wie welke rol had bij de mishandeling, zoekt de politie getuigen. De politie hoopt in contact te komen met mensen die rond 17.30 uur op het Stationsplein waren en informatie hebben.