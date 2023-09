Politie arresteert vijf jonge Utrechters voor oplichting van ouderen via datingsite

De politie heeft dinsdag in Utrecht vijf verdachten aangehouden voor oplichting van ouderen via een datingsite. De slachtoffers, volgens de politie vaak mannen van ouder dan 70, hadden contact via een datingsite en werden vervolgens thuis beroofd.

De politie waarschuwt voor de manier waarop de slachtoffers zijn opgelicht. Via een datingsite hebben de vaak oudere mannen contact met iemand. Aan het slachtoffer wordt gevraagd of die waardevolle spullen of geld in huis heeft en vervolgens proberen de oplichters bij het slachtoffer thuis af te spreken. “Uiteindelijk wordt de woning van het slachtoffer leeggeroofd”, aldus de politie.

De vijf verdachten die dinsdag zijn aangehouden zijn tussen de 16 en 21 jaar en komen allemaal uit Utrecht. Vier verdachten zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar de politie gaat verder met het onderzoek en verwacht meer aanhoudingen.

Tips

De politie geeft een aantal tips om deze vorm van oplichting te voorkomen. Zo wordt geadviseerd om je niet weg te laten leiden van de datingsite, om niet te antwoorden op vragen over waardevolle spullen in huis en om niet thuis maar op een openbare plek af te spreken.

“We realiseren ons dat dit bericht wellicht niet bij iedereen aankomt”, zegt de politie. (…) Daarom vragen we uw hulp. Leest u dit bericht en hebt u oudere mensen in uw (nabije) omgeving? Ouders, schoonouders, buren, vrienden of kennissen? Praat hierover met hen en vertel hen dat ze nooit moeten meegaan in dit soort oplichterspraatjes. Met z’n allen kunnen we niet vaak genoeg waarschuwen voor dit soort criminaliteit.”