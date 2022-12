Politie deelt beelden van man die brand sticht bij stichting Dawah in Utrecht

De politie heeft donderdag beelden gedeeld van een man die verdacht wordt van brandstichting in Utrecht. De brand woedde op woensdag 13 juli bij stichting Dawah, aan de Californiëdreef in Overvecht. Aan het pand is ruim een ton schade aangericht.

Op bewakingsbeelden is te zien dat de dader over de Mississippidreef loopt. Bij het pand van stichting Dawah rommelt hij aan het dichte hek, dat uiteindelijk opengaat. De man loopt de binnenplaats op en komt een half uur later weer in beeld, als hij wegfietst.

De politie gaat er vanuit dat de brand op 13 juli rond 22.00 uur ’s avonds werd gesticht, maar pas de volgende ochtend zag iemand rook bij het pand. Die getuige belde de brandweer, die ontdekte dat er op meerdere plekken in het pand brand was geweest en dat die de avond ervoor waarschijnlijk al werd aangestoken. De schade aan het pand is ruim een ton.

De politie heeft naast de beelden ook een signalement van de man verspreid.