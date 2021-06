Politie doet inval in woning in Utrechtse wijk Overvecht en vindt drugs en geld

De politie heeft dinsdagochtend in een woning aan de Peetersdreef in de Utrechtse wijk Overvecht drugs en geld gevonden. Zwaarbewapende agenten werden ingevlogen om het pand te bewaken.

Het huis kwam in een onderzoek naar drugshandel naar voren als opslagplaats voor harddrugs. Naast verdovende middelen en geld zijn er ook spullen gevonden die wijzen op mogelijke drugshandel.

Hoeveel er precies is gevonden, is nog niet bekend. Er wordt volgens de politie nog geteld, getest en gewogen. Bij de actie werd een 40-jarige Utrechter aangehouden.

Probleem

De politie zegt verder dat drugs en met name cocaïne een probleem zijn in de stad. “De cocaïnehandel brengt allerlei ondermijnende criminaliteit in de wijken met zich mee. Dit uit zich onder andere in bedreigingen, witwassen en geweld tot en met liquidaties.”

Waar de politie zich naar eigen zeggen het meest zorgen om maakt is de aanwas van jongeren in de cocaïnehandel. Het probleem van de drugscriminaliteit in de stad is ook al meerdere keren aangekaart door burgemeester Sharon Dijksma.

April

In april van dit jaar werd in een woning in Overvecht een grote hoeveelheid drugs en contant geld gevonden. De 34-jarige Utrechter die in de woning aanwezig was, werd toen aangehouden.