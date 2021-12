Politie doet onderzoek naar mogelijk schietincident in Utrechtse wijk Overvecht

De politie onderzoekt een mogelijk schietincident op de Centaurusdreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Rond 21.00 uur kwam een melding binnen van een schietpartij.

Agenten gingen na de melding naar de Centaurusdreef toe, maar er werden geen gewonden aangetroffen. De politie heeft wel de omgeving afgezet en onderzoek gedaan.

Voorlopig is nog onduidelijk wat er gebeurd is. De politie vraagt getuigen van het incident om zich te melden.

