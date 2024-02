Politie doet oproep voor tips over man die vrouw mishandelt op Utrecht Centraal

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht heeft aandacht besteed aan een mishandeling op station Utrecht Centraal. Op vrijdag 17 november werd een vrouw in het gezicht geslagen toen zij iemand aansprak die voordrong. Tot op heden is de dader nog niet gevonden.

Aan het eind van de middag wilde het slachtoffer, een 44-jarige vrouw, de trein instappen op Utrecht Centraal. Het was druk en toen de trein stopte en de deuren openden, drongen drie jongens voor. De vrouw zag dat de drie jongens haar passeerden, en besloot daar wat van te zeggen: “Ik zie iets van: ‘Goh, zouden jullie misschien ook even willen wachten?’”

Een van de jongens reageerde op haar. “Hij draait zich om, grijpt mij bij de keel en stompt mij in mijn gezicht.” De vrouw deinsde achteruit en de jongen zwaaide nog heen en weer met zijn armen in de richting van het slachtoffer. Ooggetuigen bekommerden zich om de vrouw terwijl de dader de trein instapte. De vrouw en omstanders konden op dat moment nog even niet bevatten wat er was gebeurd. w.

Ooggetuigen van de mishandeling appten het noodnummer van de NS en die alarmeerden op hun beurt weer de politie. Bij Amsterdam Bijlmer ArenA -de eerstvolgende stop- doorzochten agenten de trein, maar de verdachte werd niet gevonden. Daarom wordt nu via Opsporing Verzocht aandacht besteedt aan het incident. Bekijk op de website van het televisieprogramma meer informatie over de zaak.