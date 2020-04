Politie geeft beelden vrij van overvallers 87-jarige vrouw aan Prins Bernhardlaan

De politie heeft dinsdagavond in Opsporing Verzocht beelden vrijgegeven van drie mannen en een vrouw die op 6 november 2019 een 87-jarige vrouw overvielen in haar huis aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen.

De vrouw werd op 6 november wakker van geluid in haar appartement. Ze stond op om te gaan kijken wat er aan de hand was en kwam toen in haar woonkamer oog in oog te staan met de overvallers. Het slachtoffer werd door de verdachten in bedwang gehouden en bedreigd.

De overvallers wisten meerdere kistjes met onder meer sieraden buit te maken. In de kistjes zat ook wat geld, het trouwboekje van het slachtoffer en een handgeschreven briefje dat ze van haar inmiddels overleden man kreeg.

Signalement

De verdachten zijn gefilmd bij de entree van het appartementencomplex aan de Prins Bernhardlaan waar de vrouw woont. Een van de mannen droeg een jas van waarschijnlijk het merk The North Face en een muts van Nike.

De tweede man sprak volgens het slachtoffer goed Nederlands en de derde verdachte had een pet op met rode rozen en groene bladeren. De vrouwelijke verdachte had bruin opgestoken haar.

Mensen die de verdachten herkennen kunnen de politie bellen via de Opsporingstiplijn en Meld Misdaad Anoniem of contact opnemen met Team Nationale Inlichtingen.