Politie haalt 47 verwaarloosde honden en een ara uit Utrechtse woning

De dierenpolitie heeft donderdag in samenwerking met de dierenbescherming 48 verwaarloosde huisdieren uit een woning in Utrecht weggehaald. Dat gebeurde vanwege de leefomstandigheden van de 47 honden en een ara.

Het onderzoek startte nadat een melding was binnengekomen over een dode hond in het water. De politie kreeg meerdere signalen op basis waarvan een aantal adressen in beeld kwam. Bij drie van die adressen is de politie binnengetreden en in één woning werden de 48 dieren gevonden.

De beestjes leefden in kleine, ernstig vervuilde kooien in de woning en tuin. De dierenarts constateerde dat de conditie van de dieren slecht was. De eigenaar was tijdens de inval niet thuis en is nog niet aangehouden, hij wordt later verhoord. Ook bij de andere twee adressen werden dieren aangetroffen. De dierenbescherming heeft bij die adressen een last onder dwangsom uitgereikt om te zorgen dat de situatie in die huizen verbeterd wordt.

De 47 honden en de ara zijn ondergebracht op een veilige, geheime locatie.

Hondje gekocht

De politie zoekt verder nog mensen die in Utrecht de afgelopen maanden een klein hondje hebben gekocht en vermoeden dat het hondje afkomstig is van een van de fokkers waar de politie is binnengevallen. De politie noemt als voorbeelden de rassen Chihuahua, Pomeranian, Boston terriër, Toy poedel en Shi tzu.

Mensen die vermoeden dat hun hond van een van de fokkers afkomstig is, kunnen online een melding maken en een foto van het hondje meesturen.