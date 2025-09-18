Politie herhaalt getuigenoproep na explosies Snoekstraat en deelt beelden van ‘explosievengooier’

De politie zoekt twee verdachten die mogelijk hebben bijgedragen aan de explosies in de Snoekstraat in Utrecht-Zuid vorige maand. Daar vond in de vroege ochtend van zowel vrijdag 15 als zondag 17 augustus een explosie plaats in hetzelfde portiek. De politie deed al eerder een getuigenoproep, maar inmiddels zijn er meer details rondom de incidenten bekend.

De politie ontving op vrijdag 15 augustus rond 04.00 uur een melding van een explosie in een portiek aan de Snoekstraat in Utrecht-Zuid. Kort na de explosie rende een man weg richting de Brasemstraat, waarna hij volgens de politie in een donkerkleurige stationwagen aan de passagierszijde instapte. De explosievengooier is vastgelegd op camerabeelden van de politie. Hierna reed de auto volgens de politie met hoge snelheid weg in de richting van de Verlengde Hoogravenseweg. De verdachte reed weg in een donkerkleurige stationwagen, mogelijk een Volkswagen of Peugeot.

Tweede explosie

Twee dagen later, op zondag 17 augustus, vond in hetzelfde portiek rond hetzelfde tijdstip – 04.00 uur – een tweede explosie plaats. Hierna is volgens de politie een witte auto gezien die met hoge snelheid wegreed in de richting van de Verlengde Hoogravenseweg. De auto was mogelijk een Ford.

Achtergelaten teksten

Bij beide explosies zijn er ook teksten achtergelaten. De tekst bij de explosie van 15 augustus was met roodgekleurde verf op de grond geplaatst. Er stond “Youssef Dief”. Bij de explosie die plaatsvond op 17 augustus stond er met zwarte graffiti op het portiek “Yoossef Dief”.

De politie roept getuigen of mensen met meer informatie op om contact op te nemen via 0800-6070 of gratis en anoniem via: 0800-7000.