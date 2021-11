Politie houdt 17-jarige Utrechter aan voor overval op snackbar in winkelcentrum De Gaard

De politie heeft vrijdag in Zeist een 17-jarige jongen uit Utrecht aangehouden voor de mislukte overval op een snackbar in winkelcentrum De Gaard, eerder dit jaar.

De twee mannen overvielen de snackbar aan het Troosterhof op 8 mei rond 21.00 uur. Een van de verdachten eiste geld en sloeg met een slagwapen naar de twee medewerkers achter de toonbank. Een van de medewerkers kreeg forse klappen en liep volgens de politie behoorlijke blauwe plekken op.

Toen klanten in de zaak de medewerkers te hulp schoten, sloegen de verdachten zonder buit op de vlucht. Ze vluchtten in de richting van de Obbinklaan en de Professor Jordanlaan. De medewerkers schakelden via 112 de politie in.

Beelden

De politie startte vervolgens een uitgebreid onderzoek, waarbij ook beelden van de vermoedelijke daders werden veiliggesteld. Die beelden zijn vervolgens twee keer getoond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht en in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.

Uiteindelijk kon de politie afgelopen vrijdag in Zeist een eerste verdachte aanhouden. Hij zit vast en wordt nog gehoord. “Het onderzoek naar de tweede verdachte wordt uiteraard voortgezet. Informatie daarover blijft vanzelfsprekend welkom”, aldus de politie.