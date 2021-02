Politie houdt 21-jarige Utrechter aan voor foto van wapen op sociale media

Een 21-jarige Utrechter is zaterdagavond aangehouden omdat hij een bericht op sociale media plaatste waarin hij een wapen liet zien. De politie zegt alert te blijven op opruiende berichten in groepen op sociale media en hoopt door de aanhoudingen de rust te bewaren.

De politie hield een dag nadat de Utrechter werd opgepakt ook een 34-jarige man uit Weesp aan. Hij wordt verdacht van het op sociale media plaatsen van opruiende oproepen om afgelopen zaterdag naar het Utrechtse park De Gagel te komen.

In en rond park de Gagel werden zaterdagmiddag drie mensen aangehouden. Eén man werd aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Twee anderen, een man uit Amsterdam en een vrouw uit Schiedam, werden opgepakt omdat zij na een waarschuwing niet uit het park vertrokken.

De politie hoopt door alert te zijn op oproepen de rust in Utrecht te bewaren. “Door de angel eruit te halen en alert te zijn op de plaatsen en tijden waarvoor oproepen gedaan worden, helpen we Utrecht rustig en veilig te houden. Meldingen over oproepen zijn en blijven welkom”, aldus de politie.