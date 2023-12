Politie houdt 53-jarige Utrechter aan op verdenking van bedreiging en dwang

De politie heeft donderdagochtend een 53-jarige man uit Utrecht aangehouden op verdenking van bedreiging en dwang. Ook een 52-jarige man uit Den Dolder werd hiervoor opgepakt.

De politie begon een onderzoek naar de twee verdachten nadat informatie was binnengekomen dat de mannen een deurwaarder hadden bedreigd. Ook zou een van de mannen online oproepen tot geweld.

De mannen uit Utrecht en Den Dolder werden donderdag beiden in hun woonplaats opgepakt. Bij doorzoeking van een van de woningen werd een vuurwapen gevonden en in beslag genomen. In beide woningen zijn verschillende andere wapens aangetroffen. Ook die zijn door de politie in beslag genomen.

De politie heeft de verdachten meegenomen naar het politiebureau. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek.