Politie houdt derde verdachte (18) aan voor overval op Jumbo aan de Franciscusdreef in Utrecht

De politie heeft donderdag een 18-jarige man aangehouden voor de overval op de Jumbo aan de Franciscusdreef in Utrecht, op 18 mei. Eerder werden ook al twee andere verdachten opgepakt voor de overval. Volgens de politie zijn nu alle verdachten aangehouden.

De verdachten kwamen op 18 mei rond 19.50 uur de supermarkt binnen. Ze bedreigden personeel en omstanders met een bijl en sloegen de kassa kapot. Ze gingen er met de kassalade vandoor. Op hun vlucht viel een van de verdachten iemand aan met een bijl die daardoor ernstig gewond raakte.

Kort na de overval werd al een eerste verdachte (24) aangehouden en twee weken later werd ook een tweede verdachte (26) opgepakt. De politie gaf destijds al aan dat het onderzoek door zou gaan, omdat nog gezocht werd naar de derde verdachte. Hij is donderdag 16 juni aangehouden.

De derde verdachte is een 18-jarige man uit Utrecht. Nu hij is aangehouden, is het politieonderzoek afgerond. Alle drie de verdachten zitten nog vast.