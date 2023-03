Politie houdt grote actie tegen drugsdealers in Utrecht; twaalf mannen aangehouden

De politie heeft deze week in Utrecht een grote actie gehouden tegen straatdealers. De politie meldt vrijdag dat daarbij twaalf mannen zijn aangehouden die verdacht worden van het dealen van drugs. Ook zijn onder meer verdovende middelen, telefoons en auto’s in beslag genomen.

De politieacties waren op dinsdag en woensdag. Die dagen zijn twaalf verdachten van tussen de 17 en 48 jaar opgepakt, afkomstig uit Nieuwegein en Utrecht. Meerdere verdachten werden door de politie op heterdaad betrapt terwijl ze drugs aan het dealen waren.

De politie heeft na de aanhoudingen gelijk zes panden doorzocht. Verder zijn verschillende soorten drugs, zoals cocaïne, heroïne en hasjblokken in beslag genomen. De politie heeft ook beslag gelegd op meerdere telefoons, dealerbenodigheden, 15.000 euro aan contant geld en acht auto’s die gebruikt werden bij drugsdeals. Naast de twaalf vermoedelijke dealers, werden ook enkele kopers aangehouden. Zij zijn verhoord en voorlopig vrijgelaten.

Bulk-sms

Naar aanleiding van de aanhoudingen, hebben de politie en de gemeente Utrecht een zogenoemde bulk-sms gestuurd naar bijna duizend mensen die in de telefoonboeken van de vermoedelijke dealers stonden. Dit wordt gedaan om deze mensen ‘bewust te maken van de wereld achter hun drugsgebruik of het dealen’. De mensen die de sms ontvangen hebben, kunnen ook via Whatsapp contact zoeken voor hulp om van hun verslaving of het dealen af te komen. De politie laat weten dat meerdere mensen al om hulp hebben gevraagd.

Brede aanpak

De acties van afgelopen week volgen op onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie naar vermoedelijke drugsdealers. Zij zouden in meerdere wijken in Utrecht actief zijn. “Door hun drugs op straat te brengen maken zij willens en wetens winst ten koste van de gezondheid en veiligheid van anderen. Het criminele systeem dat zij daarmee in stand houden willen wij met deze actie in de war schoppen en tegengaan,” zegt een van de agenten die betrokken is bij het onderzoek. Het onderzoek gaat de komende tijd nog verder.

De gemeente Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie werken samen om drugscriminaliteit harder aan te pakken. Deze aanpak is heel breed; van het sluiten van bedrijven en woningen tot het helpen van ondernemers en bewoners om hun weerbaarheid te vergroten. Ook wordt geprobeerd om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.