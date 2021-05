Politie houdt minderjarige jongen aan met nepwapen in Utrecht-Zuid

Op de Detmoldstraat in Hoograven is gisteren een minderjarige jongen aangehouden die een nepwapen bij zich had. De politie kreeg aan het einde van de middag een melding dat er een man zou rondlopen met een vuurwapen in zijn hand, meldt een wijkagent op zijn Instagram-pagina.

De wijkagent reed samen met zijn collega rond in Utrecht-Noord toen ze de melding kregen. “Hierop hebben we direct de zware vesten aangetrokken en zijn met spoed ter plaatse gegaan”, schrijft wijkagent Rogier. In eerste instantie liep de jongen op de Rijnhuizenlaan, maar daar was hij inmiddels weer weg.

Op basis van het signalement werd er in de omgeving naar hem gezocht. Uiteindelijk zagen de agenten iemand op de Detmoldstraat die aan het signalement voldeed. Ze schreeuwden naar de verdachte dat hij zijn handen moest laten zien en moest gaan liggen.

Alarmpistool

“We boeiden en fouilleerde hem waarbij het alarmpistool in zijn broeksband werd aangetroffen. De verdachte bleek minderjarig en werd direct aangehouden en overgebracht naar het bureau.” Een alarmpistool is geen echt vuurwapen, maar lijkt er wel op. Het kan geen kogels schieten, maar geeft een harde knal die lijkt op die van een echt pistool.

De wijkagent laat weten: “Helaas treffen we steeds vaker wapens aan bij jongeren. De politie handelt hierbij vanuit gaande dat het echte wapens zijn. Jongeren zijn zich hier vaak niet van bewust waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan. Ouders hebben hier een belangrijke rol in. Een actueel probleem wat aandacht verdiend vinden wij.”