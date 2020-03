Politie houdt op Utrecht Centraal man aan die agenten dreigt te besmetten met coronavirus

De politie heeft maandagmiddag op station Utrecht Centraal een man aangehouden die politieagenten dreigde te besmetten met het coronavirus. De 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats spuugde meerdere keren in de richting van de agenten.

De politie kreeg een melding dat de man in een winkel voedsel had gestolen. Toen agenten daar aankwamen, lag de man op de grond. Ze hielpen hem overeind en brachten hem naar een andere plek om de zaak af te kunnen handelen. Omdat de man wankel op zijn benen stond en waarschijnlijk te veel had gedronken, vroegen de agenten hem te gaan zitten.

De man werd door die vraag plotseling agressief en spuugde 5 keer in de richting van de agenten. Ze wisten het spuug te ontwijken en hebben de verdachte aangehouden. De zaak zal op 1 april behandeld worden in een snelrechtzitting.

Zerotolerancebeleid

De politie laat weten een zerotolerancebeleid te hanteren tegen verdachten die dreigen anderen te besmetten met het coronavirus door te spugen of te hoesten.

Agenten doen in zulke gevallen altijd aangifte van bedreiging of mishandeling.