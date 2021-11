Politie houdt opnieuw mogelijke drugsdealer aan in Utrechtse wijk Lombok

Een agent heeft woensdag in de buurt van het Haroekoeplein in Lombok opnieuw een mogelijke drugsdealer aangehouden. De verdachte werd gesnapt toen hij voor de neus van de agent zou hebben gedeald.

Bij de persoon vond de agent een ‘grote hoeveelheid verdovende middelen en geld’. Op de foto is te zien dat hij verschillende bolletjes bij zich had met vermoedelijk verdovende middelen. Ook had hij veel briefgeld op zak.

De verdachte was volgens de politie een ‘oude bekende’ die een half jaar geleden ook al was aangehouden voor handel in harddrugs.

Er zijn dit jaar in Lombok al meerdere verdachten aangehouden voor het verkopen van drugs. Toen publiceerde de politie nog een video van zo’n aanhouding in de wijk.