Politie houdt verdachte aan voor steekpartij in Overvecht waarbij 15-jarige jongen gewond raakte

De politie heeft een 51-jarige man uit Utrecht aangehouden voor de steekpartij dinsdagochtend in Overvecht. Bij de steekpartij op de Zambesidreef raakte een 15-jarige jongen gewond.

Het 15-jarige slachtoffer fietste dinsdag rond 8.45 uur op de kruising van de Zambesidreef en de Ossenwagendreef. De jongen moest op de kruising een man op de fiets ontwijken, maar dat lukte niet helemaal waardoor ze met elkaar in botsing kwamen. De man viel de jongen vervolgens aan met een steekwapen.

De man stak de jongen en fietste toen door. Het slachtoffer schrok volgens de politie enorm en liep met zijn fiets aan de hand naar huis. Vanuit daar is hij gewond naar het ziekenhuis gegaan. De dader ging er fietsend vandoor richting de Nijldreef.

De recherche startte een onderzoek en kon met behulp van getuigenverklaringen een verdachte aangehouden. De 51-jarige man is overgebracht naar het politiecellencomplex. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het steekincident.

