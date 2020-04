Politie houdt verdachten winkeloverval Overvecht aan

De politie heeft twee verdachten van de overval op de Aldi in Overvecht aangehouden. Het gaat om inwoners van Utrecht van 20 en 17 jaar oud. Er waren in totaal drie verdachten betrokken bij de overval, over de derde verdachte is nog niets bekend. In het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld werd aandacht besteed aan de overval. Het onderzoek van de politie leidde tot de aanhoudingen. De verdachten werden los van elkaar aangehouden, de eerste op 20 januari en de tweede op 30 maart. De winkel werd op 1 december vorig jaar na sluitingstijd overvallen. Twee van de verdachten verstopten zich in het magazijn terwijl de derde persoon de medewerker afleidde. Hierbij werden ze vastgelegd op bewakingscamera’s. Naar de derde verdachte wordt nog gezocht. Elke ochtend up-to-date met het laatste nieuws uit Utrecht

