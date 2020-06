Politie houdt zes verdachten uit Utrechts dealernetwerk aan: jongste verdachte is 15 jaar

De politie heeft woensdag in Utrecht zes mensen aangehouden die deel uitmaken van een dealernetwerk. Het gaat om vier dealers, een man van 26 uit Utrecht Noord, een man van 18 uit Hoograven en twee jongens van 15 en 16 jaar. Een 74-jarige man en een 16-jarig meisje werden opgepakt vanwege betrokkenheid bij de drugshandel.

De vier dealers worden verdacht van dealen in de hele stad, maar ook landelijk. Daarnaast worden ze verdacht van het gebruiken van geweld en witwassen van drugsgeld. Bij huiszoekingen zijn door de politie geld, drugs en een wapen gevonden en in beslag genomen.

Naast de vier dealers werden een 74-jarige man en een 16-jarig meisje aangehouden in het onderzoek. De 74-jarige Utrechter wordt verdacht van betrokkenheid bij het verpakken van drugs in zijn huis, waarmee hij het dealen zou hebben gefaciliteerd. Het 16-jarige meisje werd aangehouden omdat zij mogelijk diende als ‘geldezel’ voor de dealers. Een geldezel stelt zijn of haar bankrekening, tegen betaling of onder bedreiging, ter beschikking om geld wit te wassen. Drugsgebruikers stortten geld op haar rekening, dat zij moest pinnen en contant aan de dealers geven.

In maart dit jaar werd ook al een dealernetwerk opgerold in de wijk Hoograven. Toen werden vier verdachten opgepakt.

Ronselen

Volgens de politie is het belangrijk om dealernetwerken te ontrafelen en alle betrokkenen aan te houden. “Bij het enkel aanhouden van één dealer kan de volgende in rang diens plek snel innemen en gaat het dealen onverminderd door. Bij het nader onderzoeken van netwerken, kan de politie de onderlinge verbanden vaststellen en meerdere cruciale betrokkenen aanhouden.”

In Utrecht is al langer een probleem met jongeren in de drugshandel. Criminelen ronselen minderjarigen voor het plegen van misdaden, zoals het handelen in drugs. De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie werken samen om ervoor te zorgen dat jongeren niet in de zware criminaliteit belanden. De gemeente heeft daarvoor contact met hulpverleners, ouders, jongerenwerk en scholen in de buurt.