Politie in Utrecht arresteert drietal voor diefstal van autokoplampen

De politie Vleuten-De Meern heeft dinsdagochtend drie koplampdieven gearresteerd. De drie zijn bekenden van de politie en werden in de nacht voor hun aanhouding ook al gecontroleerd door agenten.

Agenten controleerden in de nacht van maandag op dinsdag een voertuig waarin drie bij de politie bekende personen zaten. Zo’n twee uur na de controle kregen diezelfde agenten een melding dat ze een aangifte moesten opnemen van diefstal van autokoplampen.

Eenmaal ter plaatse bleken er camerabeelden van de diefstal te zijn. “De collega’s hadden een euforisch momentje”, schrijft de politie Vleuten-De Meern op Instagram. Op de beelden zagen ze namelijk de personen en de auto die ze eerder die nacht staande hadden gehouden.

De politie is dinsdagochtend bij de verdachten langsgegaan. De drie zijn aangehouden en in een schuur werden ook de gestolen koplampen aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart.