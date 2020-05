Politie in Utrecht arresteert internationaal gezochte plofkraakverdachte

De politie heeft afgelopen weekend een internationaal gesignaleerde plofkraakverdachte aangehouden in Utrecht. De man wordt mogelijk uitgeleverd aan Duitsland.

In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 april zagen agenten in Utrecht een auto met hoge snelheid rijden. De politie gaf de wagen een stopteken.

Toen de auto vervolgens tot stilstand was gekomen, bleek er iets vreemds aan te hand te zijn. De agenten wilden namelijk de bestuurder naar zijn rijbewijs vragen maar eer de agenten van hun dienstwagen naar de auto waren gelopen zat er niemand meer achter het stuur. Wel zaten er twee mannen op de achterbank.

De politiemensen hebben de mannen op achterbank naar hun identiteit gevraagd en toen bleek dat een van de twee internationaal gezocht werd. De Duitse justitiële autoriteiten zochten deze 21-jarige man voor de mogelijke betrokkenheid bij een of meerdere plofkraken in dat land. De man is aangehouden en hij is afgelopen dinsdag voorgeleid aan de rechter op het Internationale Rechtshulp Centrum van het Openbaar Ministerie.