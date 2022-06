Politie in Utrecht arresteert veroordeelde plofkraker na lange zoektocht

Een 34-jarige inwoner uit Utrecht zit voorlopig achter slot en grendel. Na een lange zoektocht konden agenten de man, die nog een openstaande gevangenisstraf van bijna twee jaar had, aanhouden.

De man was eerder in Duitsland veroordeeld tot een celstraf van 672 dagen, wegens een plofkraak op een geldautomaat. De 34-jarige Utrechter was echter eerder vrijgelaten en toen hij veroordeeld was meldde hij zich niet. De Duitse autoriteiten vroegen aan de Nederlandse politie om hem op te sporen.

Uit een digitaal onderzoek kon worden vastgesteld dat de man zich hoofdzakelijk in de regio Utrecht ophield, maar er formeel niet woonachtig was. Agenten die nader onderzoek instelden, kregen na het uitlopen van talloze informatie, zicht op de veroordeelde.

Een eerdere poging om de veroordeelde aan te houden mislukte omdat hij onraad rook en – ondanks de aanwezigheid van de politie – wist te ontkomen.

Afgelopen weekend kon de zoektocht succesvol worden afgerond. Postende agenten wisten de man te lokaliseren. Toen hij nietsvermoedend in een auto stapte, kon de man worden aangehouden.