Politie in Utrecht waarschuwt voor nep-aanrijdingen; zo kan het gebeuren

De politie in Utrecht waarschuwt voor zogenoemde nep-aanrijdingen. De afgelopen tijd is dit twee keer voorgekomen maar de politie vermoedt dat het vaker is gebeurd. Nep-aanrijdingen zijn een vorm van oplichting waarbij iemand bewust een ongeval veroorzaakt of deze in scene zetten.

De nep-aanrijdingen hebben afgelopen weken in Utrecht Noord plaatsgevonden. De politie vertelt hoe zo iets kan gaan: “Je rijdt op een parkeerplaats achteruit. Plotseling begint iemand te toeteren of schreeuwen en zegt dat jij hem/haar hebt aangereden. De dader eist geld, in cash. Het gaat vaak om bedragen van honderden euro’s, terwijl de schade relatief meevalt of helemaal niet vers is. En dit moet per se buiten de verzekering om. De dader probeert snel veel verwarring te zaaien door je te overladen met informatie en argumenten. Je wordt onder druk gezet om snel te handelen.”

Schaamte

De politie denkt dat deze incidenten vaker hebben plaatsgevonden, maar dat daar nog geen melding van is gemaakt. “Die meldingen hebben we echter wel hard nodig om onze bewijslast te verbeteren en actie te kunnen ondernemen tegen de verdachten van dit soort praktijken.” De politie wil graag in contact komen met mensen die dit hebben meegemaakt of waarbij dit geprobeerd is.

De politie vertelt verder: “Redenen waarom mensen geen melding doen kunnen zijn schaamte (nergens voor nodig, daders gaan gewiekst te werk, zetten je onder druk en zorgen snel voor veel verwarring door je te overladen met argumenten en info) of dat mensen geen risico willen lopen met hun schadevrije jaren.”

Verder wordt benadrukt om dit soort incidenten nooit met contant geld af te handelen: “en vul áltijd verzekeringspapieren in. Weigert de wederpartij dat? Schakel de politie in.”