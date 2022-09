Politie-inval in woning in Utrechtse wijk Ondiep na anonieme tip; zes aanhoudingen

De politie is woensdag een woning in de wijk Ondiep in Utrecht binnengevallen na een anonieme tip van een alerte burger. Vijf mannen en een vrouw zijn aangehouden.

De politie kreeg via Meld Misdaad Anoniem informatie binnen dat er in een woning in Ondiep gestolen goederen werden verhandeld in ruil voor softdrugs. De politie deed vervolgens onder meer onderzoek bij de woning.

Tijdens die actie zagen agenten dat de woning door verschillende personen werd bezocht. Zij gingen met volle tassen naar binnen en kwamen met lege tassen weer naar buiten. Drie mannen werden niet lang na die actie aangehouden en verhoord. De mannen van 46, 49 en 53 jaar oud uit Utrecht worden verdacht van winkeldiefstal. Zij zitten nog vast.

De politie heeft van de rechter-commissaris toestemming gekregen om woensdag een inval te doen in de woning. Het huis bleek volledig ingericht als een buurtsupermarkt en er werd ‘een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs’ en gestolen goederen ter waarde van tienduizenden euro’s aangetroffen. De goederen en drugs zijn in beslag genomen en worden verder onderzocht. De politie heeft ook de bewoners van het huis aangehouden. Het gaat om een 67-jarige man, een 55-jarige vrouw en een 20-jarige man.

