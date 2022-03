Politie komt af op melding huiselijk geweld, omstander aangehouden na slaan agent

In Kanaleneiland kwam de politie gisteravond af op een melding van huiselijk geweld, daarbij is een van de agenten in zijn gezicht geslagen door een omstander. De 31-jarige Utrechter werd aangehouden.

Ter plaatste spraken de agenten met een slachtoffer: zij zou mishandeld zijn door haar ex-partner. “Terwijl agenten zich over haar ontfermden, kwam er een man aangelopen die zich direct agressief opstelde tegen de agenten”, meldt de politie. “Er ontstond een woordenwisseling waarbij de man fysiek geweld gebruikte tegen een van de agenten.”

De man werd aangehouden, maar verzette zich. Naar eigen zeggen konden de agenten daarom niet anders dan zelf ook geweld gebruiken. “De 31-jarige verdachte werd daarbij gepeperd (pepperspray, red.) voor hij onder controle kon worden gebracht.”

‘Onacceptabel’

De Utrechter bleek niet de ex van het slachtoffer van huiselijk geweld te zijn. Het bloed van de man is onderzocht op alcohol en/of verdovende middelen. Het is nog niet duidelijk of dit het geval was. De agent die geslagen werd, deed aangifte.

De verdachte moet binnen twee weken voor de rechter verschijnen, mogelijk al binnen een paar dagen. De politie noemt geweld tegen agenten ‘onacceptabel’. “Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.