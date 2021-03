Politie krijgt negen tips over mishandeling op Utrechtse Koppestokstraat; slachtoffer nog in coma

De politie heeft na de uitzending van Opsporing Verzocht vorige week negen tips binnengekregen over de mishandeling op de Koppestokstraat in de Utrechtse Geuzenwijk. Een 48-jarige man uit die wijk werd op 17 maart rond 20.00 uur zwaargewond gevonden en ligt nog altijd in coma. Er is nog geen verdachte opgepakt.

Het slachtoffer is vermoedelijk betrokken geraakt bij een verkeersruzie die begon op de Adriaan van Bergenstraat. Getuigen zagen dat het slachtoffer van een automobilist een klap of duw kreeg, waardoor hij op de grond viel. Niet veel later werd het slachtoffer gevonden op de Koppestokstraat.

Tijdens de uitzending bleek dat het slachtoffer nog altijd in coma ligt en dat zijn toestand zorgwekkend is. Het slachtoffer was toen hij gevonden werd niet aanspreekbaar en werd met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij houdt volgens de politie ‘zeer waarschijnlijk’ blijvend letsel over aan de mishandeling.

De politie riep getuigen vorige week in Opsporing Verzocht op om contact op te nemen als ze informatie hadden. In de uitzending van dinsdag bleek dat negen mensen de politie hebben gebeld met tips, maar de gouden tip zat daar nog niet tussen. Ook zijn er mensen die camerabeelden hebben opgestuurd. De politie is nu bezig met het analyseren van de beelden.

Specifieke getuige

De politie vraagt één specifieke getuige om opnieuw contact op te nemen. Deze persoon belde namelijk anoniem met de tip dat hij of zij die avond een verkeersruzie had gezien op de Adriaan van Bergenstraat.

De politie wil graag meer weten over wat de getuige precies heeft gezien en vraagt hem of haar dan ook om (anoniem) contact op te nemen met het Team Nationale Inlichtingen (TNI).