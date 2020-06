Politie krijgt twaalf tips over brandstichting in crystal meth-lab in De Meern

De politie heeft naar aanleiding van een uitzending van Opsporing Verzocht dinsdag twaalf tips ontvangen over brand in een crystal meth-lab aan Strijkviertel in De Meern.

De politie ontdekte op 22 juni vorig jaar een crystal meth-lab in een loods op het bedrijventerrein. In de loods werd 17.500 liter aan chemicaliën voor het maken van synthetische drugs gevonden. Ook stonden er tientallen pallets waarmee de methamfetamine naar Nederland is gesmokkeld.

Op 23 juni ging de loods in de vroege ochtend in vlammen op. De politie vermoedt brandstichting en denkt dat de brand te maken heeft met het politieonderzoek van de dag ervoor. De politie vraagt dinsdag in Opsporing Verzocht om tips over de brandstichting.

In het onderzoek zijn mensen aangehouden, maar er zijn ook nog verdachten op vrije voeten. De politie hoopt dat de drempel om te tippen lager wordt, nu er verdachten zijn opgepakt. Na de uitzending kreeg de politie twaalf tips.