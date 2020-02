Politie lost schoten bij arrestatie mogelijke ontvoerders in Utrecht

Bij de arrestatie van twee mannen in Overvecht heeft de politie meerdere schoten gelost. De twee werden aangehouden omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij een ontvoering.

De arrestatie in Overvecht was het slotstuk van een zoektocht die begon in Eindhoven. Daar werd de politie gebeld dat een man tegen zijn wil in een auto zou zijn meegenomen.

De betrokken auto werd door de politie gesignaleerd waarna een achtervolging startte. De wagen werd tot stoppen gemaand nabij de Brandenburchdreef in Overvecht. De aanwezige agenten hebben bij de arrestatie vervolgens waarschuwingsschoten gelost waarop de twee opgepakt konden worden.

Het is niet bekend of er inderdaad sprake was van een ontvoering. De politie heeft de zaak in onderzoek.