Politie na een jaar nog altijd op zoek naar man die in Utrecht pinde met bankpas van 88-jarige vrouw

De politie heeft dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht opnieuw aandacht gevraagd voor een man die in Utrecht pinde met de gestolen bankpas van een 88-jarige vrouw uit Deventer.

De 88-jarige vrouw werd op 2 maart 2021 gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een bank. Het verhaal van de ‘bankmedewerker’ was voor de vrouw zo overtuigend dat ze haar bankpas doorknipte en in een envelop stopte.

De bankpas werd vervolgens opgehaald door iemand die vermoedelijk een jas van DHL aan had. Nog diezelfde dag werd in Utrecht voor duizenden euro’s gepind met de bankpas. De politie hoopt er nu, ruim een jaar later, alsnog achter te komen wie de man is die in Utrecht pinde met de gestolen pas. Hij is bij de pinautomaat op beeld vastgelegd en die beelden zijn door de politie verspreid.

