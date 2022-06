Politie neemt meerdere automatische vuurwapens in beslag in onderzoek naar wapenhandel in Utrecht

In een onderzoek naar wapenhandel heeft de politie op verschillende plekken in Utrecht meerdere automatische vuurwapens gevonden en in beslag genomen. Naar aanleiding van de vondsten zijn vier mannen uit Utrecht aangehouden op verdenking van wapenhandel.

Het ondermijningsteam van de politie kwam de verdachten op het spoor met behulp van restinformatie uit een ander onderzoek. Na doorzoekingen zijn vervolgens op meerdere plekken in Utrecht automatische vuurwapens gevonden.

De politie heeft vier Utrechtse mannen opgepakt die in verband worden gebracht met de handel in deze vuurwapens. Twee verdachten werden in Utrecht gearresteerd. Het gaat om een 22-jarige en een 37-jarige man. De andere twee mannen, van 45 en 47 jaar oud, zij op Schiphol opgepakt. Eén man is weer vrijgelaten, maar blijft verdachte in het onderzoek.

Woning

Op last van de burgemeester is een woning aan de Lange Hagelstraat in Lombok-Oost voor een langere periode gesloten, zo meldt de politie. Deze woning heeft vermoedelijk een rol gespeeld in de handel van de vuurwapens.

De politie heeft het onderzoek naar de vuurwapenhandel nog niet afgerond. Die is daarom terughoudend met het delen van verdere informatie.