Politie onderzoekt betrokkenheid van 18-jarige man bij explosies in Utrecht

De politie kwam de 18-jarige man op het spoor tijdens onderzoek naar een aantal explosies die de afgelopen tijd in Alkmaar hebben plaatsgevonden. De politie onderzoekt nu ook zijn betrokkenheid bij meerdere explosies in Utrecht. Volgens de politie fungeert de Utrechtse verdachte mogelijk als tussenpersoon. Hij zou door een opdrachtgever geïnstrueerd worden om het plaatsen van explosief materiaal bij woningen mogelijk te maken. Zo zou hij het materiaal en vervoer organiseren voor de personen die de explosieven plaatsen en daadwerkelijk af laten gaan. De politie kwam de man naar eigen zeggen op het spoor door een samenwerking tussen de rechercheteams van de eenheid Midden-Nederland en Noord-Holland. Mensen die meer weten over de explosies kunnen zich melden bij de politie.

