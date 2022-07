Politie onderzoekt mogelijk schietincident op Columbuslaan in Utrecht

De politie doet onderzoek naar een mogelijk schietincident in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Zondagavond rond 23.30 uur kwam er een melding binnen dat er mogelijk schoten waren gelost aan de Columbuslaan. Of er daadwerkelijk is geschoten staat nog niet vast.

Volgens de politie zijn er geen gewonden aangetroffen. Getuigen worden gevraagd zich te melden. De politie kan verder nog niets bekendmaken over het incident.