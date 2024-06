Politie onderzoekt overval op woning aan de Oldambt in Utrechtse wijk Lunetten

Aan de Oldambt in de Utrechtse wijk Lunetten is in de nacht van woensdag op donderdag een woning overvallen. De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is.

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag rond 3.30 uur een melding binnen van een woningoverval aan de Oldambt. Agenten gingen ter plaatse, maar de verdachten bleken al op de vlucht te zijn geslagen.

Bij de woningoverval is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar wat er precies is voorgevallen. Mensen die in de buurt wonen en iets verdachts hebben gezien, kunnen zich melden bij de politie.