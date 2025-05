Politie ontvangt tientallen meldingen over brandstichting in Utrechtse wijk Lunetten

De Utrechtse buurt Lunetten wordt sinds twee maanden geteisterd door brandstichtingen, wat voor veel schrik en onrust zorgt onder wijkbewoners. De politie en gemeente geven aan intensief samen te werken aan een veilige wijk en een oplossing voor het toenemende gevoel van onveiligheid.

Een woordvoerder van de politie laat desgevraagd aan DUIC weten dat er sinds begin maart ongeveer 30 meldingen van brandstichting zijn binnengekomen. Het gaat hierbij voornamelijk om losse voorwerpen die in de fik worden gezet, zoals afvalcontainers en prullenbakken.

“De brandjes worden in één onderzoek onderzocht. Dat wil nog niet zeggen dat we uitgaan van een verband, maar dat we eerst alle incidenten gaan duiden”, aldus de woordvoerder. Hierbij onderzoekt de politie uiteraard ook of er wél een verband bestaat, en of de brandjes te herleiden zijn naar één of meerdere verdachten die iets met elkaar te maken hebben. Verder laat de politie logischerwijs niets los over mogelijke verdachte(n), aangezien het onderzoek nog loopt.

Extra scherp

Het plaatselijke politiebureau zou extra scherp zijn bij nieuwe meldingen en neemt dit mee in de reguliere surveillance in de wijk. Het wijkbureau van Utrecht-Zuid schrijft bovendien dat het samen met de politie meer toezicht in de wijk gaat houden – ook tijdens avonduren. Daarnaast gaan ze in gesprek met jongeren, scholen en buurtorganisaties.

Buurtbewoners worden door zowel de politie als het wijkbureau gevraagd om, wanneer ze iets zien van brand(stichting), zich te melden bij de politie en zoveel mogelijk informatie vast te leggen. Ook camerabeelden zijn van harte welkom. Ideeën of oplossingen om de buurt veiliger te maken, mogen gedeeld worden met het wijkbureau.