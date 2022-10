Politie op zoek naar getuigen van mishandeling 17-jarige maaltijdbezorger in Utrecht

De politie zoekt naar mensen die getuige zijn geweest van een mishandeling in de Utrechtse Koekoekstraat. In de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 oktober werd daar een 17-jarige maaltijdbezorger in elkaar geslagen. De daders zijn aangehouden en worden verdacht van poging tot doodslag.

Volgens de politie kwamen de drie verdachten rond 1.30 uur een horecagelegenheid uit. Op straat kregen ze eerst aan de stook met een andere man, maar die zou zich al snel uit de voeten hebben gemaakt. Even later dwongen ze de maaltijdbezorger die net kwam aanfietsen te stoppen.

“Na een korte woordenwisseling wilde de maaltijdbezorger verder fietsen, maar werd vervolgens van zijn fiets werd getrapt en daarna door de mannen geslagen en geschopt”, schrijft de politie over het incident. De bezorger raakte door het geweld even bewusteloos. Een omstander die de maaltijdbezorger wilde helpen, kreeg ook een flinke mep.

Doodslag

De politie kon de verdachten even later aanhouden. “De mannen zijn 24, 26 en 27 jaar oud en hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Ze worden verdacht van poging doodslag.” De maaltijdbezorger is die nacht naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Nu wil de politie weten welke rol iedere verdachte precies had in het incident. Daarvoor wordt er gezocht naar mensen die getuige waren van de mishandeling. Zij worden gevraagd contact op te nemen met de recherche.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.