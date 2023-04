Politie op zoek naar getuigen van mishandeling bij bushalte aan Vleutenseweg in Utrecht

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest van een mishandeling bij de bushalte Hasebroekstraat aan de Vleutenseweg in Utrecht. Vrijdagavond 7 april, omstreeks 17.30 uur, werden daar twee personen belaagd en mishandeld. Daarnaast is de politie op zoek naar de twee personen die verantwoordelijk zijn voor deze mishandeling.

Volgens de politie zaten de twee slachtoffers in de bushalte toen zij uit het niets werden uitgescholden door twee personen die in de bus zaten die stopte bij de bushalte. Toen een van de slachtoffers liet blijken dat zij hier niet van gediend waren, werden de slachtoffers vanuit de bus bespuugd door de twee personen.

“De bus wilde doorrijden, maar op dat moment vertelden de twee personen in de bus tegen de buschauffeur dat deze moest stoppen. Op dat moment zijn de twee personen uitgestapt en hebben zij de slachtoffers in de bushalte belaagd en mishandeld”, schrijft de politie over het incident.

Getuigen

“De slachtoffers hebben verklaard dat er meerdere automobilisten en omstanders waren die hen te hulp schoten. Wij zijn dringend op zoek naar deze getuigen”, schrijft de politie. Ook andere getuigen worden verzocht om zo snel als mogelijk contact op te nemen met de politie.

De politie is daarnaast op zoek naar de twee personen die verantwoordelijk zijn voor deze mishandeling. Zij worden verzocht om zich te melden bij de politie. “Er zijn camerabeelden aanwezig van het incident.”