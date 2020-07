Gewapende overval bij tankstation op Herculesplein in Utrecht

Bij het tankstation van BP op het Herculesplein heeft gisteravond een gewapende overval plaatsgevonden. Dat laat de politie weten via sociale media.

De overval zou rond 22.50 uur zijn gepleegd, door één dader. Volgens de politie is hij of zij er vandoor met een en nog onbekende buit. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het incident.

Een gewapende #overval rond 22:50 op het Herculesplein in #utrecht. Dader is er met onbekende buit vandoor. Politie is bezig met onderzoek.

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) July 12, 2020