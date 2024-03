Politie pakt 37-jarige man op voor oplichting met meerdere nep-aanrijdingen in Utrecht

De politie heeft maandag een 37-jarige man opgepakt die verdacht wordt van het veroorzaken van meerdere nep-aanrijdingen. De politie waarschuwde vorig jaar al voor deze vorm van oplichting, waarbij slachtoffers geld afhandig wordt gemaakt.



Tussen januari en oktober 2023 vonden in Utrecht meerdere nep-aanrijdingen plaats. Het slachtoffer reed bijvoorbeeld achteruit op een parkeerplaats, waarop iemand ineens begon te schreeuwen dat hij was aangereden. De oplichter maakte waarschijnlijk zelf schade aan zijn auto en de voertuigen van de slachtoffers, met als doel om de slachtoffers geld af te troggelen.

De oplichter beschuldigde de slachtoffers van het veroorzaken van de aanrijding en dwong hen op intimiderende wijze om geld te betalen om de schade te vergoeden.

De politie kon maandag een 37-jarige verdachte aanhouden op verdenking van het veroorzaken van een reeks nep-aanrijdingen in en rondom Utrecht. De politie kwam de man op het spoor nadat meerdere slachtoffers aangifte deden van soortgelijke incidenten. Het onderzoek loopt nog.

Waarschuwing

De politie waarschuwde Utrechters in augustus 2023 voor de nep-aanrijdingen. Destijds waren twee gevallen bekend in Utrecht Noord, maar de politie vermoedde toen al dat het vaker was voorgekomen. Slachtoffers werden toen gevraagd om zich te melden en de politie roept ook nu slachtoffers die iets soortgelijks hebben meegemaakt op om contact op te nemen.